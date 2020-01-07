В Петербурге угнали Land Rover, пока его владелец анонимно лечился в клинике

Пациент едва не лишился своего авто. Фото: pixabay

Пациент едва не лишился своего авто. Фото: pixabay

Пациент медицинской клиники на Кондратьевском проспекте едва не лишился своего Land Rover, который пытались угнать.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию с заявлением об угоне обратились во вторник, 7 января. Все произошло возле дома №2 по Кондратьевскому проспекту. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что злоумышленники хотели угнать Land Rover Discovery, владельцем которого является 43-летний петербуржец.

Владелец авто узнал об угоне от охранной организации, после чего преступление удалось предотвратить, дистанционно заглушив двигатель авто возле дома №24 по улице Ватутина, где автомобиль и был найден.

По словам заявителя, кто-то украл ключи от его авто, пока тот был в палате медклиники.

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