Собчак поздравила поклонников с Рождеством, сравнив себя и супруга со святыми

Телеведущая Ксения Собчак поздравила подписчиков с Рождеством. Пост и чувство юмора оценили не все пользователи.

На своей страничке в Instagram светская львица опубликовала фотографию иконы, на которой изображены святая Ксения и святой Константин. В комментариях под снимком пользователи предположили, что таким образом Собчак решила намекнуть на себя и супруга, театрального режиссера Константина Богомолова.

Многие подписчики негативно восприняли такую подпись, другие посчитали пост Собчак глупым. Однако нашлись и те, кто похвалили телеведущую за чувство юмора.

«С юмором все в порядке», — заявил пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что у Ксении Собчак появится свое твшоу. Передачу можно будет увидеть на Первом канале.