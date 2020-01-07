В Петербурге начался третий фестиваль огня «Рождественская звезда»

В Северной столице Рождество отмечают фестивалем огня. Зрелищные представления ждут горожан на Стрелке Васильевского острова и пляже Петропавловской крепости.

Фестиваль «Рождественская звезда» пройдет сегодня, 7 декабря, до 9 часов вечера, а также на следующий день с 7 до 9 часов вечера. Петербуржцы наблюдают разные виды театра огня, света и фейерверков.

На сцене у Ростральных колонн развернулась световая и огненная феерия от известных команд города и столицы. В третьем фестивале примут участие пиротехники из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и Соединенных Штатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе заметили снегирей.