Иномарка сбила пешехода на Комендантском

Иномарка сбила пешехода на Комендантском
ДТП на Комендантском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром 8 января в Приморском районе произошло серьезное ДТП.

Как сообщили очевидцы, у дома №51/1 на Комендантском проспекте иномарка сбила пешехода. По словам очевидцев, с пешеходом, который попал под колеса машины, «все в порядке». Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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