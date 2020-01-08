Иномарка сбила пешехода на Комендантском

Утром 8 января в Приморском районе произошло серьезное ДТП.

Как сообщили очевидцы, у дома №51/1 на Комендантском проспекте иномарка сбила пешехода. По словам очевидцев, с пешеходом, который попал под колеса машины, «все в порядке». Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.