Самолет из Петербурга в Ашхабад задерживается на 4 часа

Самолет авиакомпании Turkmenistan Airlines 8 января вылетит в Ашхабад из Петербурга с задержкой. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Рейс T5 730 был запланирован на 22:45. Однако затем вылет перенесли более чем на четыре часа. Петербург воздушное судно покинет в 2:50 ночи 9 января.

Причины задержки не уточняются. Посадка на рейс начнется за сорок минут до вылета, в 2:10.

Помимо этого, 8 января в Пулково задержался рейс в Кострому авиакомпании «Костромское Авиапредприятие». Самолет покинул воздушную гавань с задержкой в почти три часа. Время вылета перенесли с 14:45 на 17:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» скорректировала маршрут рейса из Петербурга в Шарджу (ОАЭ) 9 января. По рекомендации Росавиации полет будет выполнен в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.