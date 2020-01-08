«Россия» направит рейсы из Петербурга в обход Ирана и Ирака

Авиакомпания «Россия» внесла корректировки в маршруты трех рейсов. Полет будет выполнен в обход воздушного пространства Ирана и Ирака. Изменения коснутся рейса из Петербурга в Шарджу (ОАЭ).

В четверг, 9 января, рейс FV-5659 Санкт-Петербург — Шаржа будет выполнен с технической посадкой в Сочи для дозаправки. Полетное время увеличится на 1 час 42 минуты, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителей авиакомпании.

Аналогичные изменения внесены в маршруты рейсов из Москвы в Гоа и из Екатеринбурга в Шарджу. Полет на Гоа увеличится на 16 минут, дорога из Екатеринбурга в Шарджу займет на 1 час 21 минуту больше времени.

Авиакомпания отметила, что делает все возможное для минимизации возможных неудобств. Скорректировать рейсы в обход Ирана и Ирака рекомендовано Росавиацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский самолет потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета. Все пассажиры и члены экипажа погибли.