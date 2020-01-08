Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

Посольство Украины в Иране отредактировало официальное заявление о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Сообщение было размещено на сайте представительства и на странице в Facebook.

Корректировки внесены в часть заявления, в которой говорится о возможных причинах крушения. В первом варианте указывалось, что теракт исключен из списка возможных версий. Наиболее вероятной причиной называли технические неполадки.

После редактуры сообщение приняло следующий вид: «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии являются неофициальными».

Авария произошла 8 января в районе аэропорта в Тегеране. Сразу после вылета украинский самолет Boeing 737 потерпел крушение. На борту лайнера находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.