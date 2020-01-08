Вслед за бабочками среди зимы в Петербурге проснулись комары

Петербуржцы заметили очередные последствия теплой зимы – в городе появились комары. Совсем недавно горожане фотографировали бабочек.

Снимок с живым насекомым опубликовали в группе «Из Петербурга с любовью». Где именно удалось найти комара – не уточняется. Там же автор записи прикрепил фотографию бабочки.

«Да уж, зима та ещё… Посмотрим, что будет во второй половине января», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе начали просыпаться бабочки. Очевидцы, рассказали, что увиденное их сильно удивило.