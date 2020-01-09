Украина объявила траур по жертвам крушения Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

«Владимир Зеленский объявил 9 января день траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране», — говорится в сообщении пресс-службы офиса главы украинского государства в Facebook.

Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. По последним данным, на борту самолета находились 176 человек. Российских граждан на самолет не было. Пока основных версией крушения самолета остается техническая неисправность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.