В Лодейном Поле вынесли миллион из сейфа фирмы

Правоохранители разыскивают злоумышленника, похитившего деньги из сейфа одной из организаций в городе Лодейное Поле.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 января в полицию Лодейнопольского района Ленобласти поступило сообщение, что в период с часу дня 8 января до утра 9 января кто-то проник в кабинет директора одной из фирм, расположенной в доме на Республиканской улице. Там злоумышленник взломал металлический сейф и похитил из него почти миллион рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Кража». Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из сейфа петербургской компании за праздники вынесли 2,5 миллиона.