Водитель Toyota погиб после ДТП с фурой на Софийской

ДТП с фурой и легковым автомобилем на Софийской улице. Скриншот видео: vk.com/spb_today

ДТП с фурой и легковым автомобилем на Софийской улице. Скриншот видео: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Петербурга 10 января скончался 38-летний водитель Toyota Crown. Мужчина попал в аварию с участием фуры.

ДТП произошло около 7:15 утра на Софийской улице, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель Toyota Crown совершил наезд на грузовой автомобиль КамАЗ, который стоял в левой полосе. В результате столкновения машина оказалась под фурой. Водитель от полученных травм скончался.

«Это параллельно моей машине произошло. Весь поток шел около 50 км/ч, а этот товарищ летел как минимум 100…», — рассказал один из очевидцев в соцсетях.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте ДТП на Софийской работают экстренные службы и спасатели. Петербуржцы предполагают, что одной из причин аварии мог стать гололед.