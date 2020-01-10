Смольный закрыл незаконную кальянную в особняке Нежинской

Смольный закрыл незаконную кальянную в особняке Нежинской
Кроме того, ККИ закрыл незаконный продуктовый. Фото: Правительство Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) выселил из нежилого помещения, которое находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, который является объектом культурного наследия регионального значения «Дом А. И. Нежинской» (Захарьевская улица, дом 23, литера В), кальянную.

Также обнаружено еще одно незаконно занятое помещение в доме №6/3 литера А на улице Блохина. Там находился продуктовый магазин.

Кроме того, сотрудники ККИ освободили земельный участок, который оборудовали под размещение торгового павильона, у дома №19 литера А на Скобелевском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по контролю за имуществом 2 декабря приступил к демонтажу гаражей на Стародеревенской улице. Всего будет снесено более 900 гаражей. В ходе работ сотрудники ККИ столкнулись с сопротивлением. Против сноса выступил один из собственников.

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Смольный закрыл незаконную кальянную в особняке Нежинской
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