СКА сыграет с «Динамо» в Ледовом

Петербургский хоккейный СКА проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Они примут на домашней арене столичный клуб «Динамо».

Матч состоится сегодня, 12 января, в Ледовом дворце. Старт игры запланирован на пять часов вечера по московскому времени.

Пока Армейцы с берегов Невы занимают четвертое место в турнирной таблице – по итогам 46 матчей спортсмены набрали 63 очка. Сегодняшний соперник расположился на второй строчке, но и сыграл на две игры больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о победе петербургской команды «СКА». Хоккеисты обыграли столичный «Динамо».