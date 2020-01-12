СКА сыграет с «Динамо» в Ледовом

СКА сыграет с &#171;Динамо&#187; в Ледовом
Хоккеисты. Фото: : СКА

Петербургский хоккейный СКА проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Они примут на домашней арене столичный клуб «Динамо».

Матч состоится сегодня, 12 января, в Ледовом дворце. Старт игры запланирован на пять часов вечера по московскому времени.

Пока Армейцы с берегов Невы занимают четвертое место в турнирной таблице – по итогам 46 матчей спортсмены набрали 63 очка. Сегодняшний соперник расположился на второй строчке, но и сыграл на две игры больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о победе петербургской команды «СКА». Хоккеисты обыграли столичный «Динамо».

"Динамо" ледовый дворец хк ска
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