«Я побелела от страха»: Полина Гагарина рассказала о жутком перелете на Мальдивы

&#171;Я побелела от страха&#187;: Полина Гагарина рассказала о жутком перелете на Мальдивы
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина отдыхает с семьей на Мальдивах. Артистка поделилась подробностями перелета на райский остров, от которого она готова была отказаться.

Гагарина проводит середину января с супругом Дмитрием Исхаковым, мамой и двумя детьми: 12-летним сыном Андреем и двухлетней дочерью Мией. У семьи было две пересадки.

Исполнительница рассказала, что первые сложности возникли еще до полета. От волнения у ее дочери поднялась температура в аэропорту, а также ребенка дважды стошнило. По словам Полины, она уже тогда была готова вернуться домой. Певица также добавила, что во время перелета они попали в сильную зону турбулентности.

«Я побелела от страха, », — написала певица в Instagram.

Во время трехчасовой стыковки у Мии началась истерика из-за волнения. А завершающий полет на «кукурузнике» задержали на час, что отняло у путешественников последние силы.

Подводя итог, звездная мама назвала главные лайфхаки, которые должны помочь родителям маленьких детей в поездках. Певица посоветовала брать детские шумоизолирующие наушники, занимать детей аудиосказками и не перекармливать.

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