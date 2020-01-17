МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мать погибшего получит 500 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Сотрудника правоохранительных органов застрелил оперативник в 2015 году.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщает РБК. Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей. Мать 37-летнего Дмитрия Демидова получит деньги после его убийства в Санкт-Петербурге оперативником.

Напоминаем, что все случилось в 2015 году. Оперативник в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. После убийства его посадили почти на два года, а МВД обязали выплатить 150 тысяч рублей, хоть мать требовала 4 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина, унизивший участкового в «Магните», оштрафован на 50 тысяч.

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