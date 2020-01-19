В районе Черной речки нашли мужчину, уснувшего в обнимку с пулеметом

В Приморском районе Петербурга местные жители обнаружили пьяного мужчину, который спал в обнимку с пулеметом. Житель расположился около поликлиники.

Все произошло сегодня утром, 19 января, возле дома №16 на Школьной улице. Об увиденном очевидцы сообщили в полицию около семи часов утра. По словам заявителей, голова спящего покоилась на «пулемете с большим диском».

По данным «Фонтанки», прибывшие правоохранители разбудили мужчину, он назвал фамилию и место жительства. По его словам, ему 45 лет, в город он прибыл из Мурманска, владеет копировальным центром. Уснул мужчина уже на подходе к петербургской квартире. Происхождение пулемета пока выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возбуждении уголовного дела после смерти пенсионера в Ленобласти.