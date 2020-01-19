В районе Черной речки нашли мужчину, уснувшего в обнимку с пулеметом

В районе Черной речки нашли мужчину, уснувшего в обнимку с пулеметом
Происхождение пулемета пока выяснить не удалось. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга местные жители обнаружили пьяного мужчину, который спал в обнимку с пулеметом. Житель расположился около поликлиники.

Все произошло сегодня утром, 19 января, возле дома №16 на Школьной улице. Об увиденном очевидцы сообщили в полицию около семи часов утра. По словам заявителей, голова спящего покоилась на «пулемете с большим диском».

По данным «Фонтанки», прибывшие правоохранители разбудили мужчину, он назвал фамилию и место жительства. По его словам, ему 45 лет, в город он прибыл из Мурманска, владеет копировальным центром. Уснул мужчина уже на подходе к петербургской квартире. Происхождение пулемета пока выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возбуждении уголовного дела после смерти пенсионера в Ленобласти.

новости спб очевидцы полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан
В районе Черной речки нашли мужчину, уснувшего в обнимку с пулеметом
На пересечении Выборгского и Заречной произошла вторая за 15 минут авария
На Киевском шоссе водитель легковушки снес несколько деревьев
На КАД водитель легковушки увлекся телефоном и «нырнул» под фуру
Ученые обнаружили опасность крабовых палочек для сердца и дыхательных органов
По факту гибели пенсионера в Гатчинском районе возбудили уголовное дело
Безработный петербуржец обчистил гараж, а после поджог его