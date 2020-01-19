Врачи рассказали о снижающих давление продуктах

Врач рекомендует всем имеющим проблемы с давлением всегда иметь при себе лекарства. Фото: pixabay

Врач рекомендует всем имеющим проблемы с давлением всегда иметь при себе лекарства. Фото: pixabay

Врачи из Германии разработали рекомендации для тех людей, которые страдают от высокого давления. По мнению специалистов, в этом могут помочь правильно подобранные продукты питания.

Как сообщает Focus.de, повышенное давление ставит «крест» на большое количество соли и соленых продуктов. С осторожностью стоит относиться и к пище с большим содержанием сахара, выпечке и продуктам из белой муки, чипсам, жареным блюдам, красному мясу, колбасам. Также следует воздержаться то вяленых и копченых продуктах, выпечки и консервов.

Вместо этого людям с повышенным давлением советуют употреблять в пишу еду без консервантов и добавок. Переваривание жира стимулируют травы, среди которых тимьян, розмарин и майоран. Полезны также фрукты и овощи, листовые овощи и цельнозерновые продукты. Как закуска подойдут орехи.

В рацион также следует включить морскую рыбу, льняное масло, гранат, а также зеленый или травяной чай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач перечислил продукты, помогающие при похмелье.