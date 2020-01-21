IKEA нашла токсичные вещества в своих кружках

IKEA нашла токсичные вещества в своих кружках
Кружки Troligtvis из IKEA

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA отзывает свои кружки из-за обнаружения в их составе опасного для здоровья вещества.

Как сообщает компания на своем официальном сайте, речь идет о дорожных кружках Troligtvis из пластика, поступивших в продажу в октябре прошлого года. IKEA решила отозвать товар из-за того, что тесты показали превышение уровня токсичного дибутилфталата в составе пластика. Это вещество може привести к нарушениям в иммунной системе.

В своем заявлении компания попросила всех клиентов, купивших эту кружку с надписью Made in India на дне, немедленно прекратить ей пользоваться и вернуть в любой магазин IKEA, где будет осуществлен полный возврат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что IKEA выплатит огромную сумму родителям погибшего после падения комода малыша в США.

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