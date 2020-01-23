Администрация Ленобласти обзавелась Telegram-каналом

Администрация Ленобласти обзавелась Telegram-каналом
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Создан Telegram-канал под названием «Админка», который будет вещать о работе администрации Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе областного губернатора и правительства, в области для более оперативного информирования о работе администрации создан Telegram-канал «Админка» (t.me/lenobladminka).

Авторы канала обещают информировать своих подписчиков быстрыми, но короткими новостями. Уже сейчас на канале можно прочитать новости о решениях и распоряжениях правительства, изменениях в областном бюджете и многом другом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев отписался от правительства РФ в Instagram после отставки.

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