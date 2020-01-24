Шесть человек погибли при стрельбе на юге Германии

Неизвестный днем 24 января открыл огонь в кафе в населенном пункте Рот-ам-Зе на юго-западе Германии. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли шесть человек.

Полиция предполагает, что конфликт произошел на бытовой почве. Террористическая подоплека исключается.

«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — цитирует РБК представителей полиции земли Бадем-Вюртембург.

Подозреваемый задержан. По информации Focus Online, жертвами стрельбы стали шесть человек. В полиции число погибших пока не озвучили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный с травматическим пистолетом выстрелил в мужчину на пешеходном переходе.