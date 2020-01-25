Диетолог из Германии рассказала об опасности полезных продуктов

Немецкий диетолог Даниэла Крел, работающая в Баварском потребительском центре, рассказала, какие полезные продукты могут навредить человеческому организму.

Как передает издание Focus.de, для начала специалист отметила вредность консервов, в которых содержится антиоксидант ликопин. Несмотря на то, что это вещество способствует укреплению иммунной системы, сама консервная банка иногда содержит бисфенол А. при попадании в организм он может вызвать гормональный сбой.

Употребление рыбы также может навредить организму — преимущественно в тунце, помимо полезных веществ, может содержаться тунец. А в корме для лосося зачастую содержатся антибиотики.

Рис порой содержит мышьяк, который в малых дозах может повредить сосуды и повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, большое количество вещества может спровоцировать возникновение раковых заболеваний.

По словам диетолога, наиболее полезным считается бурый рис, поскольку полезных веществ в очищенном белом практически нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала, кому лучше не есть плавленый сыр .