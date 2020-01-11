Диетолог рассказала, кому лучше не есть плавленый сыр 

Диетолог рассказала, кому лучше не есть плавленый сыр 
В сыре содержится много калорий.Фото: Pixabay

Данный продукт лучше не есть людям с некоторыми заболеваниями.

Диетолог Елена Соломатина поделилась, что на плавленый сыр воздействие оказывают фосфатами, которые безопасны для человека в небольшом количестве. Фосфаты могут вымывать кальций из организма. В плавленом сыре также содержится много калорий, передает «Вечерняя Москва».

Врач-диетолог отметила, что страдающим от ожирения и атеросклероза плавленый сыр лучше не употреблять. Также гипертоникам следует ограничить его потребление из-за повышенного содержания соли. Людям с нарушенной работой почек тоже стоит отказаться от употребления этого продукта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.

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