Диетолог рассказала, кому лучше не есть плавленый сыр

Данный продукт лучше не есть людям с некоторыми заболеваниями.

Диетолог Елена Соломатина поделилась, что на плавленый сыр воздействие оказывают фосфатами, которые безопасны для человека в небольшом количестве. Фосфаты могут вымывать кальций из организма. В плавленом сыре также содержится много калорий, передает «Вечерняя Москва».

Врач-диетолог отметила, что страдающим от ожирения и атеросклероза плавленый сыр лучше не употреблять. Также гипертоникам следует ограничить его потребление из-за повышенного содержания соли. Людям с нарушенной работой почек тоже стоит отказаться от употребления этого продукта.

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