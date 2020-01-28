Петербуржцы пожаловались на кипяток, который «брызжет» с балкона на набережную Карповки

Жители Петербурга рассказали о кипятке, который льется с балкона одного из домов на набережную Карповки.

Обо всем стало известно сегодня, 28 января. Пользователи соцсети опубликовали кадры в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», на которых видно, что кипяток брызжет с балкона дома №16.

Очевидцы предположили, что в помещении могло прорвать батарею. Пользователи также добавили в комментариях, что «кипяток не течет, не льется, а именно брызжет» из-за возможного давления.

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