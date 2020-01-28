На Софийской в сторону Колпино опрокинулся микроавтобус

На Софийской в сторону Колпино опрокинулся микроавтобус
Микроавтобус завалилось на бок. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Софийской улице произошло ДТП с микроавтобусом. Транспортное средство опрокинулось и заняло одну из полос движения.

Все произошло сегодня днем, 28 января, на участке в сторону Колпино. Очевидцы добавили, что машина заняла левую полосу. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у транспортного средства повреждена передняя часть и разбиты стекла.

В комментариях пользователи задаются вопросом, почему никто не останавливается, чтобы помочь водителю.

«И никто не остановился?» — спросил пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на трамвайных путях у Ушаковского моста. Машины собрали крупную пробку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб софийская улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суд отправил двух оружейников в колонию почти на три года
На пляже в Лисьем Носу появилась баскетбольная площадка прямо на песке
Беглову передали 6 тысяч подписей за сохранение Муринского парка
На Софийской в сторону Колпино опрокинулся микроавтобус
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Citroen и Renault не поделили трамвайные пути у Ушаковского моста
Задержан подозреваемый в смертельном избиении в Ушевицах
Отец брошенных в Шереметьево детей попросил у них прощения