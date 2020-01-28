На Софийской в сторону Колпино опрокинулся микроавтобус

В Петербурге на Софийской улице произошло ДТП с микроавтобусом. Транспортное средство опрокинулось и заняло одну из полос движения.

Все произошло сегодня днем, 28 января, на участке в сторону Колпино. Очевидцы добавили, что машина заняла левую полосу. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у транспортного средства повреждена передняя часть и разбиты стекла.

В комментариях пользователи задаются вопросом, почему никто не останавливается, чтобы помочь водителю.

«И никто не остановился?» — спросил пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на трамвайных путях у Ушаковского моста. Машины собрали крупную пробку.