Ford и Volkswagen не поделили дорогу на пересечении Наставников и Ударников

В Красногвардейском районе Петербурга дорогу не поделили два легковых автомобиля. По словам очевидцев, один из водителей забыл правила дорожного движения.

Все произошло сегодня, 28 января, на пересечении проспекта Ударников с проспектом Наставников. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкнувшиеся Ford и Volkswagen получили незначительные повреждения.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что один из водителей, вероятно, поторопился и забыл, что, совершая поворот, надо уступать дорогу.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербурге судят водителя за ДТП с тяжкими последствиями.