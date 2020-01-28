Водителя в Петербурге судят за ДТП с тяжкими последствиями

Кировский районный суд рассмотрит дело о ДТП, произошедшем в ноябре 2018 года. Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмированию пассажира.

Пассажир получил многочисленные переломы и раны. Его здоровью был нанесен тяжкий вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как установило следствие, авария произошла в ноябре 2018 года. Мужчина ехал по дороге вместе со своим знакомым. На регулируемом перекрестке при повороте налево он нарушил ПДД, не уступив дорогу другому авто. В результате чего произошло столкновение.

Обвинительное постановление в отношении водителя утверждено. Материалы направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 января в Петербурге на пересечении улицы Адмирала Трибуца и дублера Петергофского шоссе столкнулись два авто.