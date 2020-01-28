На перекрестке с улицей Адмирала Трибуца две легковушки столкнулись из-за нарушения ПДД

Днем 28 января на пересечении улицы Адмирала Трибуца и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, женщина за рулем повернула налево там, где это запрещено. В результате в нее врезалась легковушка. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.