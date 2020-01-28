Возбуждено уголовное дело: коварная пассажирка подобрала кошелек рассеянной петербурженки в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково злоумышленница подобрала кошелек пассажирки и попыталась присвоить средства себе.
К сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, которая летела из Петербурга в Ургенч. Она рассказала полицейским о пропаже бумажника с деньгами
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, кошелек с купюрами заявительница оценила в 34 тыс. рублей.
Правоохранители выяснили, что бумажник женщина выронила. Однако другая пассажирка, увидев его на полу , не стала пытаться вернуть вещь, а положила себе в карман.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого оказался заблокирован проезд в сторону Просвещения. Участниками аварии стали два легковых авто.