Возбуждено уголовное дело: коварная пассажирка подобрала кошелек рассеянной петербурженки в Пулково

Возбуждено уголовное дело: коварная пассажирка подобрала кошелек рассеянной петербурженки в Пулково
пассажирка присвоила чужой кошелек себе. Фото: pixabay

В петербургском аэропорту Пулково злоумышленница подобрала кошелек пассажирки и попыталась присвоить средства себе.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, которая летела из Петербурга в Ургенч. Она рассказала полицейским о пропаже бумажника с деньгами

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, кошелек с купюрами заявительница оценила в 34 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что бумажник женщина выронила. Однако другая пассажирка, увидев его на полу , не стала пытаться вернуть вещь, а положила себе в карман.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого оказался заблокирован проезд в сторону Просвещения. Участниками аварии стали два легковых авто.

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