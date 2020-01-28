Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд в сторону проспекта Просвещения

Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд в сторону проспекта Просвещения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии оказался заблокирован проезд в сторону проспекта Просвещения.

Все произошло сегодня, 28 января, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из машин въехала сзади в другую.

«Объезд по трамвайным путям», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о столкнувшихся иномарках в Петербурге. Машины затруднили проезд на перекрестке Наставников и Ударников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп легковушки новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возбуждено уголовное дело: коварная пассажирка подобрала кошелек рассеянной ...
В МВД подтвердили обыски по делу о мошенничестве на Forex-рынке
Новая социалка: какими социальными объектами пополнился Петербург в 2019 году
Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд в сторону проспекта Просвещения
Инженера осудили за смерть подростка от удара током в Павлово
В Кремле ответили на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Ford и Volkswagen не поделили дорогу на пересечении Наставников и Ударников
В Госдуме уверены, что большинство россиян поддержат поправки в Конституцию