Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд в сторону проспекта Просвещения

В Калининском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии оказался заблокирован проезд в сторону проспекта Просвещения.

Все произошло сегодня, 28 января, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из машин въехала сзади в другую.

«Объезд по трамвайным путям», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о столкнувшихся иномарках в Петербурге. Машины затруднили проезд на перекрестке Наставников и Ударников.