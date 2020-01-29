Министр связи предложил открыть доступ силовикам к персональным данным россиян

Силовики получат доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме к 2024 году. Фото: pixabay

Силовики получат доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме к 2024 году. Фото: pixabay

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить открытый доступ к персональным данным россиян. С соответствующим предложением выступил министр связи Максут Шадаев.

Новые идеи были представлены на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». В ходе презентации Шадаева, сотрудники силовых органов, ведущие оперативно-розыскную деятельность, получат доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме к 2024 году.

Как сообщили «Ведомости», для силовиков откроют государственные данные, данные банков, операторов мобильной связи и интернет-связи.

Сейчас многие данные могут быть раскрыты для правоохранительных органов по решению суда.

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