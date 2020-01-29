Цены на ритуальные услуги в Ленобласти станут едиными

В 2021 году в Ленинградской области вступит в силу законопроект «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела». Документ был принят в областном ЗакСобрании в среду, 29 января.

Авторы законопроекта считают, что стоимость ритуальных услуг по всей Ленинградской области должна быть единой, а их качество необходимо повысить.

По словам лидера «Единой России» Олега Петрова, на сегодняшний день каждый муниципалитет может устанавливать свою цену на ритуальные услуги, чего, отмечает Петров, быть не должно. Лидер заявил о необходимости введения единых цен.

Органы исполнительной власти примут от муниципальных властей полномочия об установлении требований к качеству услуг, определении их стоимости, установлении размера бесплатного участка, порядке деятельности кладбищ, а также правилах содержания мест погребения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель ЗакСа Ленобласти прокомментировал намерение партии «Родина» присоединить часть региона к Петербургу.