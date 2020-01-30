На перекрестке Савушкина и Академика Шаманского столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд трамваям

На перекрестке Савушкина и Академика Шаманского столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд трамваям
Машины столкнулись на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улиц Савушкина и Академика Шаманского произошло ДТП на трамвайных путях. Разъехаться не смогли два легковых авто.

Авария случилась сегодня утром, 30 января. На опубликованных фотографиях видно, что легковушки затруднили проезд не только трамваям, но и другим участникам движения.

«Трамваи от м. Черная речка в сторону Лахты стоят», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидец отметил, что участниками произошедшего стали автомобили марок Volkswagen и Kia. Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в частном доме. ЧП произошло в одной из построек Ленобласти.

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