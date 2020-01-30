Петербургские депутаты просят прокуратуру проверить резкий рост тарифов на ЗСД

Петербургские депутаты просят прокуратуру проверить резкий рост тарифов на ЗСД
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Петербургские депутаты намерены проверить рост тарифов на ЗСД. По их словам, новые тарифы нарушают постановление Смольного о предельном размере платы.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Депутаты петербургского Заксобрания от «Справедливой России» обратились в прокуратуру города.

Парламентарии требуют проверить повышение тарифов на проезд по Западному скоростному диаметру — является ли это законным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ростом цен на ЗСД недовольны и горожане. С 18 января стоимость проезда по Западному скоростному диаметру стремительно выросла. Для некоторых автомобилистов стоимость проезда по данному участку выросла не на обещанные 16-50%, а сразу на 100.

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Петербургские депутаты просят прокуратуру проверить резкий рост тарифов на ЗСД
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