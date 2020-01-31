Петербургских водителей предупредили о гололедице

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Водителей Петербурга предупредили о гололедице на городских дорогах 31 января.

В течения дня температура воздуха будет варьироваться от «минус» 4 до «минус» 2 градусов.

Кроме того, выпадет небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно. В первую очередь, не стоит следовать совету из старых учебников быстро нажимать на педаль тормоза, имитируя работу антиблокировочной системы (ABS).