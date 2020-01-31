Россияне останутся без IPhone из-за коронавируса

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили». Соответствующие меры были приняты из-за распространения смертельного коронавируса.
Несколько производителей уже объявили о задержках товара из-за сложной ситуации в стране. Даты доставки решили перенести представители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.
Как сообщает «Коммерсантъ», временная приостановка также коснулась продукции Apple, которую собирают в Китае.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роспотребнадзор предложил продлить отпуск сотрудникам из Китая