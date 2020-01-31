Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак

Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак
Грета Тунберг. Фото: instagram.com/gretathunberg

Молодая активистка из Швеции Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала в соцсети, что на такое решение ее сподвигло большое количество недобросовестных людей, которые используют ее имя и фамилию в коммерческих целях, что противозаконно. Например, некоторые люди используют имя 17-летней шведки в маркетинге, торговле и сборе средств для нуждающихся.

Тунберг также заявила, что она подаст заявку и на регистрацию названий своих общественных движений, в частности Fridays For Future.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг. Злоумышленник отправлял шестнадцатилетней школьнице и её матери письма, содержащие угрозы. Так, в одном из них, обвиняемый угрожал убить мать Греты, оперную певицу Мален Эрман.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
активистка грета тунберг товарный знак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура организовала проверку после обрушения СКК
Четыре авто столкнулись в ДТП на Культуры
Площадь обрушения СКК превысила 25 тысяч квадратов
Следственный комитет проверяет обрушение крыши СКК
Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак
Рабочий пропал во время обрушения крыши СКК
Петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради отпуска вместе
Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter