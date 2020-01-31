Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак

Молодая активистка из Швеции Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала в соцсети, что на такое решение ее сподвигло большое количество недобросовестных людей, которые используют ее имя и фамилию в коммерческих целях, что противозаконно. Например, некоторые люди используют имя 17-летней шведки в маркетинге, торговле и сборе средств для нуждающихся.

Тунберг также заявила, что она подаст заявку и на регистрацию названий своих общественных движений, в частности Fridays For Future.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг. Злоумышленник отправлял шестнадцатилетней школьнице и её матери письма, содержащие угрозы. Так, в одном из них, обвиняемый угрожал убить мать Греты, оперную певицу Мален Эрман.