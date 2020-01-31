Рената Литвинова позировала в нежном образе с бокалом вина

Рената Литвинова позировала в нежном образе с бокалом вина
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса театра и кино Рената Литвинова последние дни января проводит в Париже. В столице Франции звезда решила расслабиться.

Режиссер и актриса показала сразу два интересных образа с улиц Парижа за один день. 53-летняя Литвинова примерила oversize пальто модного дома Balenciaga, широкие брюки классического кроя и лакированные туфли. Волосы она немного взъерошила и сделала макияж с акцентом на глаза.

«После ночной смены всматриваюсь в пятницу», — написала звезда в Instagram.

Для придания себе загадочности Рената приподняла воротник. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Затем Литвинова опубликовала второе фото. Актриса позировала перед камерой в нежно-розовом платье с белым кружевом. Литвинова уложила волосы в стиле ретро и сделала яркий макияж. В руках звезды — бокал белого вина.

«Это был бы прекрасный исход пятницы с бокалом», — заверила Рената.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Рената Литвинова попала под машину. Актриса была сбита в свой день рождения.

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