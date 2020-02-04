В Госдуме завили, что упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов оценил идею внести упоминание Бога в преамбулу Конституции РФ.

По его словам, эту инициативу поддерживают ряд участников рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию.

«Эта инициатива рассматривается нами как консолидирующая, укрепляющая связи между основными традиционными конфессиями — такими, как православие, ислам, иудаизм – поправка, которая служит, по сути, фиксированию той базы, на которой выросла наша национальная культура, наш язык, наша цивилизация», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать в российскую Конституцию упоминание о Боге при внесении поправок в документ. Он призвал православных христиан «молиться и трудиться», чтобы в новой Конституции России упомянули Бога. По его словам, верующих в Бога в России «большинство», при этом он говорит не только о христианах, но и о мусульманах и людях других вероисповеданий. Патриарх считает, что если в российском гимне поется «Хранимая Богом родная земля», то его можно упомянуть в основном законе государства.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

В частности, законопроектом предусматриваются ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас «не более двух сроков подряд»), а также запрет на избрание в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Полномочия президента планируется дополнить правом формировать Государственный совет, статус которого должен быть определен отдельным федеральным законом. Одной из задач этого органа станет «определение основных направлений внутренней и внешней политики» страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.