Суд оправил в колонию жителя Приозерского района за развращение малолетней

Суд оправил в колонию жителя Приозерского района за развращение малолетней
Мужчина признал свою вину. Фото: Baltphoto

Приозерский городской суд приговорил жителя поселка Кузнечное в Ленобласти к лишению свободы сроком на три года и семь месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд установил, что обвиняемый приставал к девочке, которая не достигла 14-летнего возраста, в квартире поселка Кузнечное, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Мужчина признал свою вину.

Суд учел все обстоятельства, в том числе и то, что подсудимый на предварительном следствии сдался с повинной и помогал в расследовании дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти подозреваемый в насилии над собственной 13-летней дочерью Андрей Бовт заявил, что дело было сфабриковано и он невиновен.

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