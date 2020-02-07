Диетолог рассказала о пользе семечек «для красоты»

Диетолог рассказала о пользе семечек &#171;для красоты&#187;
Семечки полезны "для красоты" человека. Фото: pixabay

Диетолог из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала о пользе и вреде семян подсолнечника.

Эксперт рассказала в интервью радио Sputnik, что благодаря высокому содержанию в семечках витамина Е, они положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. По этой причине употребление семечек в разумном количестве замедлить процессы старения.

Вместе с тем, по словам Прунцевой, из-за их высокой калорийности и содержания жира, семечки оказаться вредным продуктом для людей с лишним весом. Им семена подсолнечника рекомендуется употреблять в малых количествах.

Вред от семечек могут получить и люди, страдающие острым панкреатитов и болезнью Коновалова-Вильсона (нарушение метаболизма меди).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог из Германии рассказала об опасности полезных продуктов.

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