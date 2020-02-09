Полиция задержала петербуржца, который подменил деньги на билеты банка приколов

Полиция задержала петербуржца, который подменил деньги на билеты банка приколов
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД

В московском аэропорту задержали 34-летнего петербуржца, который подменил деньги на билеты банка приколов и попытался скрыться в столице.

Злоумышленник ввел в заблуждение мужчину у входа в универсам на проспекте Косыгина, попросив воспользоваться его банковской картой для перевода от родственников недостающей суммы, будто бы предназначенной для покупки квартиры, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В квартиру потерпевшего задержанный подменил денежные средства заявителя в размере 220 тыс. рублей и 20 тыс. долларов на билеты банка приколов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Кировского района Северной столицы обманул добрую пенсионерку, подсунув ей билет «банка приколов». Мужчину признали виновным по делу о мошенничестве.

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