Полиция задержала петербуржца, который подменил деньги на билеты банка приколов

В московском аэропорту задержали 34-летнего петербуржца, который подменил деньги на билеты банка приколов и попытался скрыться в столице.

Злоумышленник ввел в заблуждение мужчину у входа в универсам на проспекте Косыгина, попросив воспользоваться его банковской картой для перевода от родственников недостающей суммы, будто бы предназначенной для покупки квартиры, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В квартиру потерпевшего задержанный подменил денежные средства заявителя в размере 220 тыс. рублей и 20 тыс. долларов на билеты банка приколов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Кировского района Северной столицы обманул добрую пенсионерку, подсунув ей билет «банка приколов». Мужчину признали виновным по делу о мошенничестве.