Российским мусульманам не досталось халяльное пиво «Балтики»

Пивоваренная компания «Балтика» получила сертификат на производство халяльного пива в Духовном управлении мусульман Москвы и Центрального региона России. При этом вся продукция идет на экспорт, игнорируя российский рынок.

Халяльная продукция «Балтики» предназначена для Средней Азии и Ближнего Востока, пишет АБН со ссылкой на менеджера по сертификации экспортных и внутригрупповых поставок группы ПК «Балтика». Выходить на российский рынок компания, похоже, не планирует.

«Арабские страны давно делают халяльное пиво, но наши производители не делают и даже не считают это возможным», — отметил заместитель главы представительства Республики Дагестан в Петербурге Исагаджи Османов.

Он подчеркнул, что многие мусульмане пьют халяльное или даже обычное пиво. Однако «истинные мусульмане» его не употребляют. Запрет на опьяняющие и одурманивающие напитки имеется в Коране, и пиво в определенном количестве также можно к ним отнести, добавил Османов.

Отметим, что в России не существует единого стандарта халяль. Действует несколько сертификационных органов которые самостоятельно решают — выдавать сертификат соответствия или нет. При этом, некоторые из них принципиально отказывают продукции, запрещенной нормами Шариата, даже, если приготовлена она в соответствии со стандартами халяль.