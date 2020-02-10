Квартиру писателя Федора Абрамова продают за 25 млн

В объявлении сказано, что жилье стоит дешевле остальных квартир в доме.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщается на сайте по продаже недвижимости. В квартире на Петровской набережной когда-то проживал автор романов «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета» – Федор Абрамов. Теперь с огромным жилье в 142 квадратных метров готовы распрощаться почти за 25 миллионов рублей. В объявлении подчеркивается, что это нормальная цена за жилье в этом доме, отмечается также, что квартира одна из самых доступных.

В помещении с высокими потолками сохранился исторический интерьер. Писатель прожил там четыре года, теперь она принадлежит его наследнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранец похитил у спящего в такси петербуржца телефон, продал его и купил сигареты.