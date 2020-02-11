В Петербурге задержали группу наркосбытчиков

В Петербурге задержаны четверо подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. Полиция полагает, что они действовали в составе организованной группы.

У дома 5 по Выборгскому шоссе был задержан 52-летний местный житель. В машине у него обнаружили наркотики массой 63,4 грамма, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вторым подозреваемым оказался 40-летний гражданин одной из среднеазиатских стран. В ходе личного досмотра у него изъято 295,6 г наркотика.

В ходе проведения дополнительных мероприятий полиция вышла на еще двух предполагаемых участников группы — мужчин 48 и 50 лет. При себе у них обнаружен наркотик массой 19,88 г. У одного из подозреваемых запрещенные вещества также хранились по месту жительства.

Возбуждены уголовное дела по статьям о покушении на незаконное производство и сбыте наркотических средств. Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, другие — заключены под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на квартире у уроженца Хакасии в Петербурге нашли нарколабораторию.