Трехнедельная девочка найдена мертвой в Подпорожье

Трехнедельная девочка найдена мертвой в Подпорожье
Младенец умер в Подпорожье. Фото: pixabay

В Ленинградской области мать обнаружила свою новорожденную дочь мертвой в своей квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в понедельник, 10 февраля, в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Подпорожья и рассказала о найденном ей трупе своей новорожденной дочери.

Девочке не было и месяца — она умерла на 20-м дню жизни. Женщина осмотрела тело своей дочери и не обнаружила внешних признаков насильственной смерти.

Согласно данным полиции, девочка родилась в полной и благополучной семье, которая не состоит на учете. Тело направили в морг, где специалисты установят причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело подростка достали из акватории Лахтинского разлива.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть новорожденная подпорожье труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ограничение движения по Московскому проспекту будет действовать до апреля
Подростка-хулигана задержали после стрельбы на Петергофском шоссе
В Петербурге двое экс-полицейских сядут в колонию за избиение подростка
Водителям напомнили о запрете движения по трамвайным путям на Маршала Казакова
В Петербурге посетитель бара кинул в ноги незнакомцам украденную гранату
Трехнедельная девочка найдена мертвой в Подпорожье
Дама с сайта знакомств ушла от пожилого бизнесмена, захватив 3 млн рублей
В Петербурге задержали группу наркосбытчиков