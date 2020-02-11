Трехнедельная девочка найдена мертвой в Подпорожье

В Ленинградской области мать обнаружила свою новорожденную дочь мертвой в своей квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в понедельник, 10 февраля, в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Подпорожья и рассказала о найденном ей трупе своей новорожденной дочери.

Девочке не было и месяца — она умерла на 20-м дню жизни. Женщина осмотрела тело своей дочери и не обнаружила внешних признаков насильственной смерти.

Согласно данным полиции, девочка родилась в полной и благополучной семье, которая не состоит на учете. Тело направили в морг, где специалисты установят причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело подростка достали из акватории Лахтинского разлива.