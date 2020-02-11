В Ленобласти надеются на интеграцию с Петербургом

Москвин заявил, что нет времени для волокиты. Фото: Валентин Илюшин/Online47

Москвин заявил, что нет времени для волокиты. Фото: Валентин Илюшин/Online47

Зампредседателя правительства региона заявил, что нет времени долго решать важные вопросы.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает Online47. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин рассказал, насколько важно сотрудничество двух соседних регионов. В первую очередь нужно учитывать пожелания людей, уверен он. Разговоры об интеграции и некоторые процессы были запущены еще восемь лет назад, но сейчас нет времени для «волокиты». Москвин подчеркнул, что с точки зрения законодательства никаких препятствий для дальнейшего диалога нет.

Он также рассказал, что каждый будний день более 180 тысяч ленинградцев ездят на работу в Северную столицу, а два миллиона петербуржцев любят ездить на дачи в Ленинградскую область.

«Именно в интересах этих людей и должен создаваться интеграционный план двух регионов и, конечно, в нем не должно быть места для многолетней волокиты согласования приграничных дорог и отмене популярных у жителей агломерации маршрутов автобусов»,

— заявил Москвин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обсуждение интеграции Петербурга и Ленобласти не затронет границы.