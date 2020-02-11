Обсуждение интеграции Петербурга и Ленобласти не затронет границы

Обсуждение интеграции Петербурга и Ленобласти не затронет границы
Интеграция Петербурга и Ленобласти предложил губернатор Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Власти Петербурга и Ленинградской области намерены обсудить социальную интеграцию регионов. С инициативой не так давно выступил губернатор Александр Дрозденко.

Точные сроки обсуждения пока не называются. Однако известно, что на встрече будут проработаны все обозначенные вопросы, за исключением приграничного. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы правительства Ленобласти «Админка».

«А с границами у Ленобласти все благополучно: они разработаны, описаны и подписаны с Новгородской, Вологодской и Псковской областями. От Карелии и СПб еще ждем подписания», — отметили в telegram-канале.

В области добавили, что все участки на границе Петербурга и Ленобласти поставлены на кадастровый учет, а участки, на которых запланировано строительство детских садов и школ, зарезервированы в трехлетней перспективе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом. Речь идет об уравнивании тарифов на газ и электроэнергию и социальных льгот, а также дорожной и транспортно-инженерной интеграциях.

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