Путин указал на необходимость более устойчивого экономического роста

Путин указал на необходимость более устойчивого экономического роста
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. По его словам, все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.

Сегодня, 12 февраля, президент провел совещание по экономическим вопросам. Он обсудил с присутствующими текущую ситуацию в социально-экономической сфере, планы по наращиванию экономического развития страны, а также итоги минувшего года.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин заявил, что хотел бы услышать от участников совещания подробный план реализации поставленных задач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что уровень доверия к российскому президенту за два года снизился почти в два раза

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