Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

Врач рассказал, как можно снизить давление, не прибегая к таблеткам. Фото: Pixabay

Врач рассказал, как можно снизить давление, не прибегая к таблеткам. Фото: Pixabay

Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле рассказал, что причиной высокого артериального давления являются избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета.

Врач рассказал, как можно снизить давление, не прибегая к таблеткам, сообщает портал «Focus». По его словам, поможет ежедневная пятнадцатиминутная прогулка и упражнения на свежем воздухе. Также он посоветовал есть поменьше колбасы, хлеба и сыра. Кардиолог посоветовал заменить их на овощи. Повышенное давление ставит «крест» на большое количество соли и соленых продуктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи из Германии разработали рекомендации для тех людей, которые страдают от высокого давления. По мнению специалистов, в этом могут помочь правильно подобранные продукты питания.