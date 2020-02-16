Врач рассказал, что офисным работникам угрожает «болезнь доярок»

Ортопедической профилактикой в данном случае будет работа на ортопедических клавиатуре или коврике. Фото: pixabay

Ортопедической профилактикой в данном случае будет работа на ортопедических клавиатуре или коврике. Фото: pixabay

Людям, которые проводят за компьютером несколько часов в день, угрожает туннельный синдром или синдром запястного канала.

По словам врача-невролога Юрия Андрусова, люди, проводящие часы с компьютерной мышью в руках, наносят вред своей руке. Он отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок.

Как сообщает радио Sputnik, специалист подчеркнул, что постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение сухожилий и связок, которые давят на нерв, провоцируя туннельный синдром.

Андрусов добавил, что самой простой ортопедической профилактикой в данном случае будет работа на ортопедических клавиатуре или коврике.

Он заметил, что не следует медлить с походом к врачу, если появились боли в кистях рук, поскольку «дело может закончиться операцией».

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